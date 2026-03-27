記事ポイント県内の社食・学食10カ所で約7,300食の湖魚メニューを提供利用者の9割以上が「また食べたい」と回答次年度も同様の事業を実施予定滋賀県水産課が、琵琶湖の魚介類の認知度向上と需要喚起を目的に「湖魚食材消費応援事業」を実施しています。県内の企業や大学の食堂で、小鮎のソテーやワカサギの大葉揚げなどの湖魚メニューが提供され、利用者から高い評価を得ています。滋賀県水産課「湖魚食材消費応援事業」実施主体：