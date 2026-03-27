《あまりにも未熟で幼稚 これほど出鱈目な言動があるだろうか 多くの命が失われてる戦争を目の前に》【もっと読む】野間口徹の"匂わせ"投稿が大炎上でコメント閉鎖に…ミュージシャンに許されて俳優には致命傷の政治的発言今月20日、自身のXにこう投稿したのはベテラン俳優の豊原功補（60）。怒りの対象については触れていないが、タイミングからして、高市早苗首相とトランプ米大統領の首脳会談の内容が伝えられた直後たった