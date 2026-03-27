記事ポイント損害保険教育が「必要」と回答した教員は89.3%で5年連続上昇実施率37.2%と必要性認識の間に52.1ポイントの乖離「授業時間の確保」が5年連続で最重要課題に日本損害保険協会が、全国の高等学校教員を対象とした損害保険教育に関する実態調査の結果を発表しています。5回目となる今回の調査では、教育の必要性を認識する教員が増加する一方、実施率との乖離が依然として大きいことが明らかになっています。日本損害保険