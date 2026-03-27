記事ポイント廃プラスチック再利用の蓄光キーホルダーを豊川市の新1年生1,525名へ寄贈2023年から続く恒例活動で今年4回目、年間2.5トンの廃プラ削減を達成毎年色が変わるデザインで「飛行石みたい」と子供たちに人気自動車部品メーカーのプラセスが、廃プラスチックから作った「蓄光安全キーホルダー」を豊川市の新小学1年生へ届けています。暗い場所で光るキーホルダーは「飛行石みたい」と子供たちの間で話題となり、2023年から