記事ポイント日経トレンディ4月号（2026年4月4日発売）に掲載が決定した窓用遮熱フィルム第三者機関の実証で室温上昇を10度近く緩和窓1枚最短10分で施工でき、低コストで導入可能猛暑の常態化で、オフィスや工場の冷房負荷が深刻な課題となっています。窓ガラスに貼るだけで室内に「日陰」をつくる遮熱ミラーフィルムが、日経トレンディ4月号にも掲載されることが決まり、注目を集めています。日本エコ断熱フィルム「遮熱ミラーフ