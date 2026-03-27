記事ポイントブラジルの伝統スイーツを改良した「ひやとろケーキ」が看板メニュー月約2,000個販売される人気スイーツはテイクアウトにも対応愛知県西尾市に寿司店を改装した3店舗目がオープン長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」（ルアフアコーヒー）が、愛知県西尾市に3店舗目となる新店舗を2026年3月7日にオープンしました。ブラジルの伝統スイーツを改良した看板メニュー「ひやとろケーキ」は、多い月には約2,000個販売され