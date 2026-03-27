卓球のノジマＴリーグのプレーオフ決勝は男子が２７日、女子が２８日に東京・国立代々木第二体育館で行われる。男女決勝の応援大使を務める「卓球天使」として人気のタレント・菊池日菜（２２）が、決勝の注目ポイントを熱く語った。「女子は日本生命と神奈川で優勝経験がある強いチーム。実力のある選手がそろっています。昨年１０月にプライベートでも観戦した両チームの対戦。本当に楽しみです」と胸を高鳴らせた。注目選手