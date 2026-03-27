◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京・芝１２００メートル）＝２７日・栗東トレセンサウジアラビア遠征からの帰国初戦となるパンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）は１枠１番に決定。橋口調教師は「外よりは良かったです。弘平（松山騎手）も内が欲しいと言っていました」とうなずいた。「あとはうまく馬群をさばいてこられるか。外を回して勝つのが多いけど、オーストラリアでは馬群を