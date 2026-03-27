記事ポイントくるみの摂取で睡眠の質が改善する可能性を示す最新研究スーパーホテル「超(スーパー)・睡眠ウィーク」にカリフォルニアくるみ協会が協賛「ぐっすり診断」参加で「選べる枕」やカリフォルニア産くるみをプレゼント3月18日は、睡眠健康推進機構と日本睡眠学会が制定した「春の睡眠の日」です。カリフォルニアくるみ協会は、スーパーホテルが実施する「超(スーパー)・睡眠ウィーク」に協賛し、食生活と睡眠の両面から健