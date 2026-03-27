フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）でお天気キャスターを務めていた田中裕理が大学卒業を報告した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「東京大学を卒業しました」と伝え、本郷キャンパスの安田講堂の前で記念撮影。文学部人文学科に通っていた。「大学生活の全てが宝物です。本当に濃い時間を過ごせました」と振り返り、「フォローという形も含め出会ってくれた全ての人、ありがとうございま