◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム） ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点リードの５回無死一塁で迎えた第３打席は四球を選んで出塁した。ダイヤモンドバックスの先発は、ザック・ゲーレン投手（３０）。４年連続で２