記事ポイントシリーズ累計1,100万本突破の薬用デオドラントボディソープがリニューアル洗練されたユニセックスデザインとナチュラルシトラスの香りに進化殺菌有効成分と2種類の柿渋エキス配合で体臭・汗臭を防止マックスから、ボディケアブランド「太陽のさちEX」シリーズの主力製品「薬用デオドラントボディソープ」がリニューアルして登場しています。防臭機能はそのままに、パッケージデザインと香りを一新した注目のアイテムで