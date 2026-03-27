陸上自衛隊員の男が東京・港区の中国大使館に侵入したとして逮捕された。男は事前に周囲を下見し侵入場所を探していたと供述。隣接するビルから塀を乗り越えた際に有刺鉄線でけがをしたとみられ、前日には刃物も購入していたという。侵入後に大使館職員と遭遇…その場で取り押さえられる26日午前、東京・麻布署でカメラが捉えたのは、東京・港区の中国大使館に侵入した疑いで逮捕された陸上自衛隊「えびの駐屯地」に所属する陸上自