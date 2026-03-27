6人組グループ・SixTONESの京本大我（31）が、4月2日発売の生活情報誌『ESSE』5月号のインタビューに登場し、私生活の時間の使い方やストイックな一面について語っている。撮り下ろしでは、猫のようにリラックスした表情を見せる一方、インタビューでは対照的な内面が明かされている。【別カット】まるで気まぐれな猫…!?毛糸とたわむれる京本大我誌面では、毛糸やぬいぐるみとたわむれる柔らかな雰囲気のビジュアルを披露。穏