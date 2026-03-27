深夜の街で妻が知人男性と交わしたキスや抱擁──。その触れ合いは、夫婦の絆を壊した「不貞行為」なのか、それとも法が介入できない“感情の揺らぎ”なのか。東京地裁は17日、夫の請求を退け、「キスや抱擁だけでは不貞行為とはいえない」と結論づけた。一般に“不貞と思われがちな行為”と、法律上の「不貞行為」の境界を浮き彫りにした判決となった。夫婦のすれ違い･･･原告の男性は、2009年に妻と結婚し、2人の子を育ててきた。