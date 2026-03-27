韓国の6人組グループ・IVEのチャン・ウォニョンが、プロフェッショナル・ラグジュアリーヘアケアブランド「ケラスターゼ」の日本ローカルアンバサダーに就任したことが27日、発表された。【別カット】色気あふれる…グジュアリーなIVE・ウォニョンアンバサダー就任に合わせ、きょう27日に発売される新シリーズ「グロスアブソリュ」のイメージムービー、メインビジュアルを4月1日より公開する。圧倒的な透明感と自信に満ちたウ