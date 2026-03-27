ポール・マッカートニーの18枚目のソロアルバム『ダンジョン・レインの少年たち』（原題：The Boys of Dungeon Lane）が5月29日に発売されることが決定した。【動画】ポール・マッカートニー『ダンジョン・レインの少年たち』（The Boys of Dungeon Lane）トレーラー映像『マッカートニーIII』（2020年）から5年半ぶりとなる新作は、初めて語られる貴重な思い出についての曲や新たに生まれたラブソングを収録。ポールの人生と