◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席は四球を選んで出塁した。0─2の5回、先頭・マンシーからの連打で無死一、二塁の好機をつくると、パヘスが相手先発・ギャレンのカーブをすくい上げ、左中間席に逆転3ラン。一振りで試合をひっくり返した