フジテレビの三上真奈アナウンサーが、自身がMCを務める27日放送の同局系『ノンストップ！』（月〜金前9：50）を欠席した。【写真】素敵な後ろ姿ショットで…妊娠を報告したフジ・三上真奈アナ番組冒頭、MCの設楽統（52）と松村未央アナウンサー（39）が並んであいさつ。松村アナが「本日、三上アナウンサーがお休みのため。私、松村が担当します」と伝えた。三上アナは2月19日、自身のインスタグラムで第1子妊娠を発表。