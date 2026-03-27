NEWS加藤シゲアキ（38）、お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（51）が27日、東京・有明の複合型エンターテインメント施設、東京ドリームパーク（TDP）のオープニングセレモニーに出席した。3人はドラえもんと一緒に、午前10時の開業に合わせ、カウントダウンコールの声を上げ、来場者を迎えた。加藤は同施設内に4月に開業する「EX THEATER ARIAKE」こけら落とし公演「AmberS−アンバース−」クリエーテ