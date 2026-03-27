法務省は２７日午前、日本国籍を取得できる「帰化」について、審査要件を厳格化すると発表した。在留期間を従来の「５年以上」から「１０年以上」にすることなどが柱だ。４月から運用を開始する。帰化は、国籍法で「５年以上の在留」が最低条件となっているが、運用で「１０年以上の在留」を求める。「永住者」の許可は「１０年以上の在留」を指針で求めており、政府が今年１月に取りまとめた外国人政策の基本方針で、整合性を