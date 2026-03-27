グルメリポーターでタレントの彦摩呂（59）が27日までに自身のインスタグラムを更新。会食写真が反響を呼んでいる。彦摩呂は「ウメ〜ッ！！この幸せに満ちた笑顔！！グルメは、人を幸せにする！！」と、タレントの久本雅美、歌手の氷川きよしとの3ショットをアップ。「美味いもん食べて笑顔になりましょう」と伝えた。そして「めっちゃ美味しかったジンギスカン料理！」と絶賛。「マチャミねえとキイナ楽しかったです」と振