GENERATIONS小森隼（30）が、26日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。恋愛に関する意外な一面を見せた。小森は自分が女性を好きになる時は「気付いたら心の中に…」と話した。そして「僕がめちゃくちゃチョロいんですけど。何回かずっと会っていると、好きかも、って思うタイプ」と明かした。タレントの若槻千夏（41）が笑い、鈴木愛理（31）は「心配！」、南海キャンディーズの山里亮太（48