法務省は外国人が日本国籍を取得する「帰化」の要件となる居住期間について現在の原則5年以上から10年以上に引き上げます。2025年に「帰化」の申請をした外国人の数は1万4103人で、このうち9258人が日本国籍を取得しています。現在「帰化」の要件となる日本での居住期間は、原則5年以上となっていますが、法務省は、10年以上に引き上げ厳格化すると発表しました。また、申請には納税状況がわかる書類を5年分、社会保険料の納付状況