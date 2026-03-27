俳優谷原章介（53）がMCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）が27日、最終回を迎えた。最終回の特別企画として、出演者がみんなで話したいことをトークする企画で、スペシャルキャスターを務める歌手で俳優武田鉄矢は「すべての職場に老人を！」と呼びかけた。武田は、番組で高齢者の視点からさまざまな意見を発信してきた。武田は「いま、老人問題と称して、老人に問題をつけただけで、いかにも問題が