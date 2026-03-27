芸能界きっての食通で知られるキャイ〜ンの天野ひろゆきさん監修のレトルトカレーが初登場する。「牛骨スープ こだわり極上のビーフカレー」など3品を3月28日発売。本格スープとスパイスカレーの相性を楽しめる旨味たっぷりのカレーに仕上げた。天野さんはカレーに対するこだわりが人一倍強く、「ゴロゴロした具材も特長。旨味の余韻も長く感じられる。ちょっと贅沢な一皿」とアピールする。「牛骨スープ こだわり極上のビーフ