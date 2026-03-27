今季のドイツ・ブンデスリーガも終盤戦を迎えており、リーグ戦は残すところ7試合だ。現在はバイエルンが2位ドルトムントに9ポイント差をつけて首位に立っているが、優勝争い以外でも注目したいポイントがある。それがバイエルンの得点記録だ。ヴァンサン・コンパニ率いるバイエルンは驚異的なペースで得点を重ねており、ここまで27試合で97ゴールを奪っている。1試合平均3.59点のペースで、ブンデスリーガ公式は1971-72シーズンの