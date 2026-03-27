過去にバレンシアやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなどでプレイしてきた元スペイン代表MFフアン・マタは、欧州を離れた2023年よりアジアでキャリアを続けてきた。2023年からの1年間はヴィッセル神戸に所属し、2024年からはオーストラリアへ。まずはウェスタン・シドニー・ワンダラーズでプレイし、昨年からはメルボルン・ビクトリーでプレイしている。37歳と大ベテランの領域に入っているが、マタはメルボルンで充実の