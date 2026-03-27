シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が、2026年3月26日の開幕戦でメジャーリーグの歴史にその名を刻んだ。ミルウォーキー・ブルワーズとの一戦に挑んだ村上は、第4打席でライトフェンスを越える推定117メートルの特大アーチを披露。記念すべきMLB初安打が本塁打という劇的な幕開けに、全米のファンが驚愕している。試合序盤から村上の集中力は研ぎ澄まされていた。最初の2打席では、相手右腕ミシオロウスキー投手の球を冷静に見極