1996年の代表デビューより、2006年まで102試合に出場して44ゴールを奪った元スペイン代表FWラウール・ゴンザレス。この得点数はダビド・ビジャに次ぐ同国歴代2位であり、ラウールはスペインを代表する名ストライカーだ。しかし後悔があるとすれば、EURO2008から始まった黄金期を経験出来なかったことか。最後の出場は2006年となっていて、所属するレアル・マドリードで結果を出しながらも招集はされなかった。スペイン代表は2008年