マンチェスター・ユナイテッドのハリー・マグワイアが、前監督のルベン・アモリム氏と現在の暫定指揮官マイケル・キャリックについて口を開いた。『THE Sun』が伝えている。昨季、得失点差で15位という屈辱を味わったチームだが、マグワイアはアモリム氏が残した土台を高く評価している。「ルベンはクラブをあるべき方向へ導いてくれた。その功績は称えられるべきだ」と語り、結果こそ出なかったものの、強固なスカッドを構築した