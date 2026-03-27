八戸学院光星に勝利し、駆け出す中京大中京ナイン＝甲子園中京大中京は2投手で1失点リレー。先発の安藤は一回に失策がらみで失点したが、二〜七回は1安打。140キロ前後の直球と低めの変化球を使い計8三振を奪った。八、九回は太田が封じた。初回に四死球を生かし先制、五回は盗塁を絡め犠飛で勝ち越した。八戸学院光星は打線が序盤の3安打のみに終わり、2投手の踏ん張りを生かせなかった。