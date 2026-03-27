◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＡ・パヘス外野手が、２点を追う５回に逆転３ランを放った。先頭マンシー、Ｔ・ヘルナンデスが連打で無死一、二塁の好機を演出。パヘスが内角低めのナックルカーブを完璧に捉え、左中間スタンドに放り込んだ。起死回生の逆転弾に本拠地ファンは総立ちとなった。２年連続開幕投手を務める山本由伸投