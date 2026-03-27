◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手の限定ドリンクカップが、開幕戦を迎えた２６日（日本時間２７日）、本拠地ドジャースタジアムで発売された。値段は破格の７４・９９ドル（約１・２万円）。購入者は、対象のソフトドリンクのおかわりも可能になるという。４年連続のＭＶＰを狙う大谷への期待は、今年もケタ違いだ。シ