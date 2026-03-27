今江敏晃の楽天の戦力分析＆パ・リーグ順位予想後編（前編：今江敏晃は前田健太について「二桁近く勝てる」 監督時代にともに戦った選手ら、楽天の戦力を分析した＞＞）３月27日に開幕する、プロ野球のペナントレース。昨シーズンはソフトバンクがリーグ連覇と日本一を果たしたが、2026年はどの球団に勝利の女神が微笑むのか。現役時代にロッテや楽天でプレーし、2024年には楽天の監督を務めた今江敏晃氏に、今季のパ・リー