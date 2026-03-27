【一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ】 4月4日より順次発売予定 価格：1回790円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ どうぶつの森 おかえり！ハッピーメモリーズ」を4月4日より順次発売する。価格は1回790円。 本商品は、任天堂のシミュレーションゲーム「どうぶつの森」をモチーフ