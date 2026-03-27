【フジテレビ：ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー】 4月18日21時～ 放送 フジテレビは、映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」を4月18日21時より放送する。 本作は、マリオやルイージ、ピーチ姫をはじめ、クッパはもちろん、キノピオやドンキーコングといった多数のキャラクター