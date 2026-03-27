俳優イ・ジフンの日本人妻、アヤネさんが第二子の妊娠を報告した。３月26日、アヤネさんは自身のSNSに「最後の写真を見ていただければ…私がまたインスタをあまり更新できなかった理由がわかると思います（笑）」と綴り、妊娠のニュースを伝えた。【写真】「心臓の音聞けず…」アヤネさん、流産を告白公開された写真には、不妊治療センターから受け取った妊娠血液検査の結果が写っており、数値は1285.0と正常な妊娠を示す数値であ