BTSのリーダーRMが、メンバーたちとの“喧嘩エピソード”を明かした。3月26日、EPIK HIGHのYouTubeチャンネルにて公開された動画に、RMとSUGAがゲスト出演した。【注目】RM、カムバックで涙の感謝「ARMYの愛で…」動画内で、EPIK HIGHのTABLO（タブロ）は、昨年7月にBTSが米ロサンゼルスで行ったソングキャンプについて触れ、「一度も喧嘩しなかったのか？」と質問した。（画像＝YouTubeチャンネル『EPIK HIGH』）これに対し、RMは