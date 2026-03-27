【METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット】 予約開始：3月27日16時 8月 発売予定 価格：16,500円 BANDAI SPIRITSは、オプションパーツ「METAL BUILD ガンダムバルバトス オプションセット」を8月に発売する。3月27日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は16,500円。 本製品は、アクションフィギュア「METAL BUILDガンダ