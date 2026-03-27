【METAL BUILD再販リクエスト投票】 リクエスト受付期間：～7月6日18時まで BANDAI SPIRITSは、投票企画「METAL BUILD再販リクエスト投票」を受け付けている。 本企画は「METAL BUILD」で発売された商品の再販リスクエストを募る投票企画。特別ページにて投票が実施され、最大3つまで選んで投票することができる。 本企画の結果は、特別再販を検討する際の参考とさせていた