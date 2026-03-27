香港発の人気ライスヌードル専門店「タムジャイサムゴー」から、待望の担々シリーズ第2弾が登場♡しびれる辛さと濃厚なコクを楽しめる新作米線に加え、春らしい華やかなドリンクも同時発売されます。刺激的な味わいとやさしい甘さのバランスが絶妙で、この季節だけの特別なグルメ体験を楽しめるチャンスです♪ 進化した担々麻辣米線の魅力 『担々麻辣米線（タンタンマーラーミーシェ