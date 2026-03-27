ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカから「安全の保証」を得るためには東部ドンバス地方からの軍の撤退が条件になっていると明らかにしました。【映像】「安全の保証」を求めているゼレンスキー大統領ゼレンスキー大統領は、ロシアとの戦闘終結後にウクライナが再び侵攻を受けないよう、同盟国に対し「安全の保証」を求めています。25日、ロイター通信の取材に応じたゼレンスキー大統領は、アメリカが「安全の保証」