◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)西武の開幕投手を務める渡邉勇太朗投手が26日、翌日の開幕戦へ意気込みを語りました。渡邉投手は昨季23試合に登板、7勝9敗で防御率は2.69をマークしました。初の大役に渡邉投手は「やっぱり1試合目なのでチームに良い流れを持ってくるじゃないですけど。テンポよくアウトを積み重ねていけたら流れはよくなると思います」とコメント。さらに「開幕投手を任せられただけの立場を