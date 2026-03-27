厚生労働省は去年1年間に自殺した小中高生の数が538人で過去最多を更新したと発表しました。一方で、全体の自殺者数は過去最少となっています。【映像】自殺者数の推移厚労省によりますと、去年の1年間の自殺者数は前の年から1132人減り1万9188人となりました。1978年の統計開始以降、最も少なく、初めて2万人を下回りました。男性は1万3176人で前の年から625人減り2年連続、女性は6012人で507人減り3年連続の減少となってい