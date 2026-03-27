2児の母でお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子（44）が、27日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』(毎週月〜金 前9:50)に出演。生放送中に涙を流すシーンがあった。【動画】「広くてキレイ」「スタイリッシュ」白鳥久美子＆チェリー吉武の新居「親元を離れる葛藤」をテーマにトークした。MCの設楽統（52）から「白鳥さん、福島出身？」と話を振られ、高校卒業と同時に上京した当時を振り返った。「進学できたら行きなさい」
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