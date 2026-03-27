今後の選挙出馬は「全くの白紙」石川県の馳浩知事は２６日に任期満了を迎え、１期４年間の県政運営に幕を閉じた。退任にあわせて開かれたこの日の記者会見では「肩書を置いて被災者の思いを聞き、伝え、励ましたい」と力を込め、能登半島地震の災害対応を担った経験を糧に、能登の復興支援に力を尽くすことを誓った。「明日になればまた日は昇る。私もいつか大きな朝日となって石川県を照らしたい――」石川県庁１階で同日夕