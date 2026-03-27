アイドルグループ・SWEET STEADYとMORE STARが26日、東京・Kanadevia Hallにて開催された「Zipper×NIG FES-LIVE&FASHION SHOW-」に出演し、ランウェイとライブステージでパフォーマンスを行った。 本イベントは、『Zipper』が大切にしてきた自由でポップな個性を軸に、音楽・ファッション・カルチャーを融合させた新たなスタイルの総合フェログインして続きを読むThe post SWEET STEADY、MORE STARが『Zipper×NIG FES』でラ