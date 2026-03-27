俳優・草刈正雄（73）の長女でモデルの紅蘭（36）が、7歳の娘と共に自宅でくつろぐ様子を公開した。【映像】紅蘭、現金で一括購入した数億円の自宅（複数カット＆動画あり）2024年8月9日、Instagramで、高台にある数億円する土地と自宅を現金で一括購入したことを報告していた紅蘭。その後は、誕生日にホームパーティーをした様子や階段の前で撮影したダンス動画、娘や愛犬とリビングでくつろぐ写真など、自宅での様子を披露