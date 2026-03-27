長らく音信不通だった夫の訃報。駆けつけた病院で待っていたのは、自分ではなく夫の最期を看取った別の女性でした。10年、15年という歳月は、法律上の絆を腐食させるのに十分な時間となるようです。約10年前の相談事例を本人が特定できないよう脚色して、FPの川淵ゆかり氏が遺族年金の注意点について解説します。上手くいかない夫婦仲現在66歳のA子さんは、20年ほど前から古着のリメイク販売業を営む女性起業家です。もともとは専